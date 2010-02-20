ارائه خدمات به زائران حرم رضوی (ع) با برخی ناهماهنگیها همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان صبح شنبه در نشستی خبری با اشاره به نارسایی های موجود در حوزه ارائه خدمات به زائران افزود: نبود مدیریت واحد شهری باعث شرمندگی ما در برابر زائران و میهمانان امام رضا(ع) شده است.

شهردار مشهد گفت: استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و متولی دستگاه های اجرایی و دولتی استان باید در بحث ایجاد مدیریت واحد شهری به ویژه در حوزه زائران پیشقدم و پیگیر باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت اداره شهر به ویژه موضوعات مربوط به امور زائران باید واحد باشد، ادامه داد: غیر از شهرداری که یک نهاد عمومی است، بقیه دستگاه های اجرایی سرویس دهنده به زائران هستند.

شهردار مشهد تصریح کرد: نمی شود یک بخش شهر را یک دستگاه و بخش دیگر را دستگاه دیگری اداره کند و در عین حال هیچ هماهنگی نیز با هم نداشته باشند در حالی که همه این دستگاه ها باید تحت نظر یک مدیریت واحد فعالیت کنند.

پژمان با بیان اینکه امسال هم ناهماهنگی های واضحی در خصوص ارائه خدمات به زائران دهه آخر صفر بارگاه ملکوتی امام وجود داشت، گفت: البته نمی توان این مسئله را به عنوان معضل اصلی در حوزه خدمات رسانی به زائران دانست و بخش دیگر از نارسایی ها متوجه کمبود امکانات است بنابراین علاوه بر بخش مدیریت که باید از هماهنگی بیشتر برخوردار شود، اقدامهایی نیز در مسیر رفع کاستی ها و کمبودها در حوزه ارائه خدمات به زائران باید صورت گیرد.