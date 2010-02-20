پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما و مدیر کل پژوهش و آموزش معاونت سیما درباره برنامه‌های جدید این شورا به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌هایی که امسال روی آنتن رفتند، آسیب‌شناسی شدند تا بتوانیم با بررسی نقاط قوت و ضعف به استقبال سال 89 برویم تا برنامه‌های متنوعی در حوزه معارف تهیه و پخش شود.

وی درباره اتاق فکر شورای معارف سیما و طراحی سوژه‌های نمایشی برای تولید مجموعه‌های مناسبتی در شبکه‌های مختلف سیما گفت: اتاق فکر این شورا فعال است و بر اساس مفاهیم قرآنی، حکایات و قصص سوژه‌های مختلفی را مشخص می‌کنیم تا این سوژه‌ها را در اختیار شبکه‌های مختلف سیما قرار دهیم تا مجموعه‌های متنوع مناسبتی تهیه و پخش شود.

دبیر شورای معارف سیما ادامه داد: شورای معارف سیما و اداره کل آموزش در حال طراحی سوژه‌های ماه رمضان است تا شبکه‌هایی که هنوز تولید مجموعه ماه رمضان خود را شروع نکردند، این سوژه‌ها در اختیارشان گذاشته شود.

دبیر شورای معارف سیما خاطرنشان ساخت: برنامه‌های ویژه و متنوعی در قالب‌های مختلف مثل گفتگو، سخنرانی، ویدئو کلیپ، جنگ‌ و برنامه ترکیبی در هفته وحدت پخش می‌شود