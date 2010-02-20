هشدار اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نسبت به شیوع ویروس تب برفکی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، با صدور اطلاعیهای از دامداران استان خواست تا ضمن رعایت قوانین و دستورالعملهای دامپزشکی، سرمایه دامی خود را در مقابل این بیماری خطرناک و واگیر دامی مصون نمایند.
در این اطلاعیه آمده است: لازم است، دامداران تا اطلاع ثانوی، از تردد و خرید و فروش دام در میادین دام یا سایر مناطق خودداری نموده و در صورت خریداری دام و قبل از ورود دامهای خریداری شده به واحد دامپروری، نسبت به نگهداری دامهای خریداری شده در شرایط قرنطینه و نیز مایهکوبی آنها علیه تببرفکی اقدام و پس از سپری شدن حداقل دو هفته و مشاهده نشدن هرگونه علائم بالینی مظنون به تببرفکی دامهای جدید را به گله وارد نمایند.
در قسمت دیگری از اطلاعیه، نقل و انتقال بدون مجوز هر نوع دام داشتی اعم از گاو، گوسفند، بز و شتر در داخل و خارج از استان تا اطلاع ثانوی اکیداً ممنوع اعلام شد.
اداره کل دامپزشکی استان همچنین از دامداران خواست تا از رفت و آمدهای غیرضروری افراد در واحد دامپروری بویژه افرادی که به هر نحو، با دام و فرآوردههای دامی در تماس هستند ممانعت کرده و در صورت وجود گاوهای غیرواکسینه و حساس در مقابل بیماری تببرفکی، مراتب را در اسرع وقت، به اطلاع شبکه دامپزشکی شهرستان رسانده، تا نسبت به مایهکوبی ضربتی دامهای حساس بر علیه تببرفکی اقدام شود.
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، مرگ و میر و تلفات بره ها و گوساله ها، قطع ناگهانی اشتهای دام به سبب ایجاد تاول های دهانی و عدم تمایل دام به خوردن خوراک، وقوع لنگش، کاهش تولید شیر و یا قطع ناگهانی آن و سقط جنین در داها را از جمله علایم بیماری تب برفکی یاد کرده و خاطرنشان کرد: دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائم بالینی مخاطی واگیردار در گله یا سایر نشانی های اعلام شده فوق مراتب را در اسرعوقت به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی برسانند.
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