آهوان ایرانی پیشکش ولیعهد قطر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان محیط زیست ایران اواسط بهمن ماه امسال و همزمان با امضای تفاهمنامه محیط زیستی دو رأس آهوی زنده گیری شده از دشتهای سهرین زنجان که منطقه ای حفاظت شده است را به وزیر محیط زیست قطر پیشکش کرد تا حسن میزبانی از ولیعهد و وزیر محیط زیست این کشور را به جا آورده باشد.

رئیس سازمان محیط زیست ایران که روز 13 بهمن امسال به نمایندگی از هیئت دولت مسئولیت میزبانی از ولیعهد قطر و وزیر محیط زیست این کشور را به عهده داشت به همین دلیل در مراسم روز جهانی تالابها در رامسر شرکت نکرده بود.

برخی کارشناسان محیط زیست در واکنش به این اقدام گونه آهو را جزو فهرست گونه های در خطر به شمار می آورند و نفس این اقدام مسئولان محیط زیست را برخلاف روح حفاظت از محیط زیست و خلاف ارزشهای حفاظتی ارزیابی می کنند.

از سوی دیگر، کارشناس پستانداران دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تایید خبر اهدای دو رأس آهوی زنده گیری شده به خبرنگار مهر گفت: آهو در ایران جزو گونه های حمایت شده است و آهوان اهدا شده هنوز به قطر فرستاده نشده اند و احتمالا در روزهای شنبه و یکشنبه اوایل ماه اسفند به این کشور فرستاده خواهند شد.

محمد نصرتی در ادامه با تاکید بر اینکه اکثر دشتهای ایران زیستگاه آهو و گونه های نزدیک به آن است افزود: دشتهای اصفهان، یزد، سمنان، زنجان، خراسان رضوی و اغلب جزایر جنوبی ایران زیستگاه آهو و گونه های مشابه است و آمار تقریبی نشان می دهد بیش از دو هزار رأس در سهرین زنجان، دو هزار رأس در اصفهان و همین طور در خراسان و شیر احمد بیش از هزار و 500 راس زیست می کنند.

این کارشناس حیات وحش تاکید کرد: چون در کشور لیست قرمز ملی تهیه نشده نمی توان آهو را در لیست قرمز به حساب نیاورد. این گونه به لحاظ قوانین و سازکارهای حقوقی جزو گونه های تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است. با این حال پروانه شکار برای شکارچیان آهو بالاتر از 15 راس در سال صادر نمی شود.

این کارشناس دفتر حیات وحش گفت: دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در جریان اهدای آهوان ایرانی به قطریها هست و این رویه از قدیم مرسوم بوده و این آهوان نیز اهدا شده اند.

اهدای گونه های در خطر و یا حمایت شده از سوی سران کشور ایران به همسایه های عرب خلیج فارس مسبوق به سابقه است و پیشتر نیز مسئولان ایرانی زوج گوزن زرد ایرانی را به امیران شیخ نشین اماراتی پیشکش کرده بودند که طبق مستندات موجود این گوزنها سر از دیگر کشورهای منطقه درآوردند.