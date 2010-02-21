دو مشکل در اجرای کنکور کارشناسی ارشد89 / قطع برق کنکوریها و وقت اضافه

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این آزمون نزدیک به 142 رشته تحصیلی را شامل می شد و در 40 شهرستان و 95 حوزه اصلی امتحانی برگزار شد.

وی گفت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون نسبت به سال گذشته 100 هزار نفر بیشتر بود و تا این لحظه هیچ مورد خاصی در زمینه اختلال در سلامت و امنیت آزمون گزارش نشده است.

قطع یک ساعته برق در یکی از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: تنها در برخی موارد مشکلات جزئی مانند قطع برق در یکی از حوزه های امتحانی قم به وجود آمد. در این حوزه امتحانی برای نزدیک به یک ساعت برق قطع شد اما داوطلبان تا زمان وصل مجدد با مجریان برگزاری آزمون همکاری داشتند و فرصتی که از دست رفته بود نیز به داوطلبان داده شد که به سئوالات پاسخ دهند.

بروز مشکل در خصوص شخصی سازی دفترچه های کنکور در برخی حوزه ها

وی گفت: سازمان سنجش طرح شاخصی سازی دفترچه های سئوالات آزمون ارشد امسال را برای بالا بردن ضریب امنیت به کار گرفته بود و سئوالات به صورت بسته بندی شده به داوطلب تحویل داده می شد. در این بسته چینش سئوالات نیز متنوع بود از این رو انتظار داشتیم در برگزاری آزمون برای 140 رشته با 5 یا 6 نوع چینش سئوال برای اولین بار، مشکلاتی به وجود آید.

سرورالدین در توضیح بیشتر به مهر گفت: در برخی حوزه های امتحانی گزارش شد که در رابطه با شخصی سازی برای برخی داوطلبان در دفترچه سئوالات a نوشته شده بود اما در پاسخنامه b درج شده بود به همین دلیل مشکلاتی برای برخی داوطلبان ایجد شد که از این موضوع نگران شدند اما راهنمایی های لازم به آنها ارائه شد و همکاریهای لازم با آنها صوت گرفت تا مشکلی به وجود نیاید.

تخلفات آزمون در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش رسیدگی می شود

وی درباره وجود تخلف و تقلب در کنکور کارشناسی ارشد به مهر گفت: این موارد را نمایندگان تام الاختیار سازمان سنجش در حوزه های امتحانی گزارش می کنند که تا کنون نیز گزارشی در این زمینه نرسیده است. از سوی دیگر هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان سنجش به گزارشهای رسیده در این زمینه رسیدگی می کند.

زمان اعلام نتیجه اولیه و نهایی آزمون کارشناسی ارشد 89

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد 89 نیز اظهار داشت: تلاش می کنیم طبق برنامه نیمه اول اردیبهشت ماه کارنامه داوطلبان را تهیه و در اختیار آنها بگذاریم و نیمه اول شهریورماه نیز نتیجه نهایی اعلام شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب شد.