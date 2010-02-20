به گزارش خبرنگار مهر، داوری نهایی نخستین دوره "جایزه ادبی نوروز" که قرار است بهترین نویسند‌گان 7 سال اخیر افغانستان را انتخاب کند، به پایان رسید.

جایزه ادبی نوروز با هدف معرفی بهترین شاعران و نویسند‌گان دهه اخیر افغانستان اواخر بهار 87 و به همت خانه ادبیات افغانستان در کابل راه‌اندازی شد و همان زمان به شکل اینترنتی فراخوان داد و کار جمع‌آوری آثار در سه شاخه رمان، مجموعه داستان و شعر از همان زمان آغاز شد.

برگزیدگان این جایزه مشخص شده‌اند و ساعت 15:30 روز دوشنبه هفته آینده (3 اسفند) در فرهنگسرای خانواده معرفی می‌شوند و جوایزشان را دریافت خواهند کرد.

پیشتر از میان 54 مجموعه داستان، 6 اثر و از میان 28 رمان هم 6 اثر از نویسندگان افغانستان که در فاصله میان آخر سال 80 تا آخر 87 چه در این کشور و چه خارج از آن منتشر شده بودند، به مرحله نهایی این جایزه راه یافته بودند.

این جایزه علاوه بر معرفی تک داستان‌های برگزیده - که قرار است بعداً در قالب کتابی منتشر شود - یک رمان و یک مجموعه داستان را هم به عنوان آثار برگزیده معرفی خواهد کرد.