عبدالجبار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا باید برخورد قاطعی با متخلفان صورت گیرد و وزارت بهداشت راهکار منطقی در برابر این تضییع حق آشکار اتخاذ کند.

وی افزود: وزارت بهداشت در آزمون دستیاری قصور کرده است و باید تاوان این قصور را بدهد و با معذرت خواهی تنها این موضوع جبران نمی شود. بلکه باید به طور جد رضایت داوطلبان را کسب کند و در این صورت است که امکان برگزاری سالم آزمون وجود دارد.

نماینده مردم سنندج افزود: در صورتی که مجلس و وزارت بهداشت با متخلفین برخورد نکنند، رسالت واقعی خود را به انجام نرسانده اند.

وی با تاکید به قرار گرفتن موضوع آزمون دستیاری دوره سی و هفتم در دستور کار کمیسیون بهداشت گفت: این موضوع به طور حتم در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و از وزیر بهداشت در این زمینه سئوال خواهد شد.

کرمی گفت: ما پیش از این هم به وزارت بهداشت در مورد آزمون دستیاری و تخلف در آن تذکر داده بودیم و با توجیهات و دلایلی که آوردند اعلام کردند که تخلفی صورت نگرفته است.

نماینده مردم سنندج اضافه کرد: سال گذشته این موضوع از سوی دانشجویان و داوطلبان این موضوع مطرح شد که افرادی نمرات بالای 500 کسب کرده اند که در دوران تحصیلی خود از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. در آن زمان نیز داوطلبان اعلام کردند که شواهد و مدارکی دارند و تخلف صورت گرفته است اما نتوانستند این موضوع را به اثبات برسانند.

وی گفت: در آن زمان نیز وزارت بهداشت زیر بار نرفت و آن هم به دلیل تبعات قانونی بود که به همراه داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عذرخواهی به منظور ابطال آزمون را کافی ندانست و به مهر گفت: شرایط روحی که برای داوطلبان بوجود می آید باید مدنظر قرار گیرد چرا که ممکن است با این اوصاف افراد از روحیه مناسبی برای آزمون دستیاری برخوردار نباشند.