طرح مطالعاتی 11 سد مخزنی در ایلام در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی لطفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد سد با میزان حجم آب تنظیمی 538 میلیون لیتر متر مکعب در سال در دست اجراست.

وی بیان داشت: ارجاع این طرحها با هدف تامین آب 45 هزار هکتار اراضی کشاورزی و تامین آب آشامیدنی و بخشهای دیگر استان ایلام است.

لطفی عنوان کرد: از این تعداد طرح، عملیات اجرایی چهار سد در شهرستانهای مهران، ایلام، دهلران و دره شهر با اعتبار بالغ بر 209 میلیارد ریال در سال جاری آغاز می شود.

وی بیان کرد: 46 هزار و 500 هکتار شبکه اصلی آبیاری و ذهکشی در استان ایلام در دست اجراست.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون عملیات اجرایی سدهای مهمی مانند سیمره، دویرج، کنگیر و..در استان ایلام انجام می شود.