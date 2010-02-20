الاهلی در حضور 33 دقیقه ای معدنچی متوقف شد/ امیدواری الامارات

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب تیم الاهلی در ورزشگاه الرشید شهر دوبی به مصاف بن یاس رفت و در حالیکه تا دقیقه 53 با دوگل از این تیم پیش بود در نهایت به نتیجه تساوی 2 بر2 رضایت داد. برای الاهلی در این بازی حسنی عبدربه (29) و جادر باری (53) گلزنی کردند و گل‌های تیم بن یاس نیز توسط آندری سانگهور و فرید اسماعیل به ترتیب در دقایق 85 و 86 وارد دروازه تیم میزبان شد.

الاهلی با این تساوی 18 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر امارات صعود کرد. این تیم روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به دیدار مس ایران خواهد رفت. این دیدار در گروه D رقابت‌ها برگزار می شود که در آن تیم‌های الهلال عربستان و السد قطر نیز حضور دارند.

سرخپوشان دوبی درحالی مقابل بن یاس تن به نتیجه تساوی دادند که مهرزاد معدنچی را در 33 دقیقه پایانی مسابقه در اختیار داشتند. این بازیکن ایرانی در دقیقه 57 بازی به جای سزار سوزا وارد زمین شد.

دیشب همچنین تیم الامارات در ورزشگاه خانگی خود با گل‌های کریم کرکار و غلامرضا عنایتی که به ترتیب در دقایق 51 و 4+90 به ثمر رسید از سد عجمان گذشت و 13 امتیازی شد تا برای رهایی از انتهای جدول امیدوارتر از قبل شود. این چهارمین گل عنایتی در فصل جاری فوتبال امارات بود.

الامارات در حالی مقابل عجمان به برتری رسید که از غلامرضا عنایتی و جواد کاظمیان در ترکیب خود بهره می برد. عنایتی در این بازی تا پایان در زمین حضور داشت اما جواد کاظمیان در دقیقه 70 جای خود را به داوودی داد. او دقیقه 47 به شدت دروازه تیم سابق خود را تهدید کرد اما موفق به گلزنی نشد.

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:

1- الوحده 37 امتیاز

2- الجزیره 36 امتیاز

3- العین 32 امتیاز

4- بن یاس 27 امتیاز

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10- النصر 15 امتیاز(یک بازی کمتر)

11- الامارات 13 امتیاز

12- عجمان 4 امتیاز

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

شنبه - 1/12/88

* الظفره - الوصل

* النصر - الشارجه