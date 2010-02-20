منشور توسعه فرهنگ قرآنی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، لاله افتخاری صبح شنبه در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مشهد با بیان اینکه این منشور به زودی در سطح کشور اجرایی خواهد شد، افزود: مسئولیت اجرای این طرح به عهده سه وزارتخانه، آموزش و پرورش ( آموزش عمومی)، وزارت علوم و بهداشت (تربیت نیروی متخصص) و وزارت ارشاد (تبلیغ و ترویج) است.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از انقلاب زنان آرزوی ارائه دانسته های قرآنی خود را در اجتماع داشتند که هیچ وقت میسر نشد.

وی افزود: خوشبختانه با پیروزی انقلاب زنان جایگاه واقعی خود را در زمینه ارائه دانسته های قرآنی ارائه کردند و انقلاب اسلامی پس از قرن‌ها زمینه تجلی قرآن را در جامعه فراهم کرد و اکنون کشور ما به عنوان امت قرآن در سطح جهان مطرح است.

وی با بیان اینکه شهرت صوتهای زیبای قاریان ایرانی پس از انقلاب به گوش مسلمانان جهان رسیده است، گفت: در دوران طاغوت قاریانی که صوت و لحن زیبایی داشتند به عنوان قاریان مصری در میان ایرانیان شناخته می شدند.

افتخاری امام خمینی (ره) را نجات بخش اسلام و قرآن و رهبر معظم انقلاب را تداوم بخش حفظ اسلام دانست و گفت: از برکت اسلام و قرآن بود که انقلاب رنگین و ناتو فرهنگی دشمنان داخلی و خارجی نقش برآب شد.

وی با بیان اینکه اکنون باید فاصله خود را با قرآن و عترت کم کنیم، خاطرنشان کرد: مطمئنا یکی از دلایل طولانی شدن ظهور امام عصر، فاصله گرفتن مسلمانان از قرآن و عترت است.

وی ادامه داد: به عنوان امت منتظر وظیفه داریم در زمینه فهم، ترتیل و تفسیر قرآن که مقدمه عمل به آن است بیش از گذشته بکوشیم.

سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مشهد از 29 بهمن تا 6 اسفند در مشهد در حال برگزاری است.