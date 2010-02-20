محققی پاسخگو شد/ طرح موضوع ابطال آزمون دستیاری در حاشیه اجلاس معاونان

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس مشترک معاونان آموزشی و معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگاران موضوع تخلفات آزمون دستیاری را تشریح کرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.