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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

محققی پاسخگو شد/ طرح موضوع ابطال آزمون دستیاری در حاشیه اجلاس معاونان

محققی پاسخگو شد/ طرح موضوع ابطال آزمون دستیاری در حاشیه اجلاس معاونان

دکتر محمدعلی محققی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به سئوالات موجود پیرامون تخلفات آزمون دستیاری پاسخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس مشترک معاونان آموزشی و معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگاران موضوع تخلفات آزمون دستیاری را تشریح کرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.

کد مطلب 1037197

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