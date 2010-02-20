  1. بین الملل
  2. سایر
۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

اروپا همچنان تحت سیطره آمریکا/

آخرین وضعیت فعالیت شرکتهای آلمانی آلیانس و هانوور در ایران

در ادامه فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی، بزرگترین شرکت بیمه اروپا از پایان حضور خود در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، در پی افزایش فشارهای غرب و سخن گفتن واشنگتن از احتمال اعمال تحریم های جدید علیه تهران، شرکت بیمه "آلیانس" آلمان، اعلام کرد که تصمیم به تمدید قراردادهای کاری خود در ایران ندارد.

از سوی دیگر شرکت بیمه هانوور آلمان[ ( Hannover Re AG (HNR1.XE ] نیز از کاهش قراردادهای کاری خود در ایران خبر داد و اعلام کرد که فقط به آن دسته از اموری که بر خلاف قوانین شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا نباشد در تهران ادامه می دهد.

پنجشنبه هفته گذشته نیز شرکت بیمه "مونیخ" از تعلیق قراردادهای خود با شرکت های ایرانی خبر داده بود.

لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی با وجود منافع زیاد خود در همکاری با ایران بدلیل نفوذ و سلطه آمریکا بر آنها مجبور به قربانی کردن منافع خود در مسیر سیاستهای یکجانبه واشنگتن هستند.

