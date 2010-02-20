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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

در سال جاری؛

85 درصد بودجه شهرداری قم محقق شده است

85 درصد بودجه شهرداری قم محقق شده است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم از تحقق 85 درصد بودجه شهرداری قم در سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، رقم بودجه سال جاری شهرداری قم را حدود 150 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود 85 درصد این میزان محقق شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به تخفیف‌های اعلام شده از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، 15 درصد مابقی بودجه پیشنهادی شهرداری تا پایان سال محقق شود.

افزایش 20 میلیارد تومانی بودجه پیشنهادی شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر قم بودجه پیشنهادی شهرداری قم در سال آینده را 170 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم فقط از عملکرد شهرداری قم پیش‌بینی شده است و تسهیلات بانکی و فروش اوراق مشارکت جداگانه بررسی و به بودجه شهرداری الصاق می‌شود.

آتش‌زر اضافه کرد: حدود 60 درصد بودجه سال آینده شهرداری قم به صورت عمرانی پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در راستای بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری قم اظهار داشت: در این زمینه، هر روز جلسه کمیسیون تلفیق برگزار می‌شود و امیدواریم طی دو هفته آینده مراحل بررسی و تصویب نهایی بودجه پیشنهادی شهرداری به اتمام رسد.

کد مطلب 1037209

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