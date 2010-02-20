427 مداح در ساری شناسایی شده است

حجت الاسلام حمزه علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: مراحل ساماندهی مداحان در مرکز استان ادامه داشته و شناسنامه مداحان مازندران به زودی تدوین می شود.

وی خاطر نشان کرد: ساماندهی شعرای آئینی با تشکیل کانون مداحان در مرکز استان رنگ و بوی عملی به خود گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری با اشاره به برگزاری کنگره شعر عاشورایی در اواخر سال جاری تصریح کرد: در جهت ساماندهی امر تبلیغ احداث خانه های عالم در شهرستان تقویت شده است.

صادقی با بیان اینکه هم اکنون اعزام روحانیون در مناطق فاقد روحانی داریم، یادآور شد: در حال حاضر سه خانه عالم در مرکز استان فعال بوده و چهار خانه عالم در دست احداث است.

وی با اعلام این مهم که تعداد خانه های عالم در روستاهای مرکز استان کافی نیست، افزود: بر اساس استاندارد به ازای هر روستا باید یک خانه عالم در روستاها ایجاد شود.

این مسئول تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از نبود متولی مشخص در امورات ساماندهی فعالیتهای مساجد خبر داد و گفت: هم اکنون هشت نهاد در مسجد فعالیت می کنند که همگی فعالیتهای موازی و مشابه یکدیگر دارند و مردم را گمراه می نمایند.

وی از ارائه طرح ساماندهی مساجد کشور توسط سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و افزود: ساماندهی کارکردهای مساجد کشور در انتظار توشیح مقام معظم رهبری می باشد.

به گفته وی، با نظر مساعد مقام معظم رهبری، امورات فرهنگی هنری و دینی تبلیغی در مساجد به دستگاه متولی امر تبلیغ واگذار و ساماندهی می شود.

صادقی همچنین از بازدید و استفاده 40 هزار دانش آموز، دانشجو، طلبه، خبرنگار، نویسنده و علاقه مند به فضای اینترنت از موسسه اینترنتی تبیان شهرستان ساری در ده ماهه گذشته خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری با اشاره به کارکرد موثر انجمن های اسلامی در شکل گیری انقلاب اسلامی، از تقویت فعالیت این نهاد دینی مقدس در سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد.