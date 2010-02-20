ریشه تخلف در آزمونهای دستیاری باید خشکانده می شد/ داوطلبان نگران نباشند

عبدالعزیز جمشیدزهی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: عملکرد دکتر وحیددستجردی در این زمینه قابل قبول است چرا که یکبار برای همیشه توانسته است که ریشه این موضوع را در وزارت بهداشت بخشکاند.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دستیاری که حقشان ضایع شده است باید بدانند که با برگزاری آزمون مجدد حق آنها ضایع نمی شود و جای هیچ نگرانی نیست و قطعاً آنها می توانند با رتبه بهتر در آزمون مجدد پذیرفته شوند.

وی گفت: جزئیات کاملی هنوز از آزمون دستیاری وجود ندارد اما این موضوع برای بهبود وضعیت آزمون دستیاری در سالهای آینده بسیار مطلوب خواهد بود.

جمشیدزهی یادآور شد: داوطلبان نگران نباشند زیرا می توانند در آزمون مجدد رتبه ها و رشته های مورد نظر خود را قبول می شوند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.