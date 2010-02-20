امیدوار به رفع تعلیق تیم شیرین فراز کرمانشاه در هفته دوم لیگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سلمان کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعلیق تیم فوتبال شیرین فراز اظهار داشت: این موضوع کاملا جدی است و بدون حمایت مسئولان استان و نمایندگان قادر به رفع آن نیستیم.

وی افزود: به رغم آمادگی کامل بدلیل پرونده های موجود در کمیته انضباطی که مربوط به سالهای ۸۵ و ۸۶ فعالیت تیم هستند از بازی با برق شیراز محروم شدیم اما با این وجود با تمام توان در حال تمرین و حفظ آمادگی خود هستیم.

کریمی اظهار امیدواری کرد: با توجه به تعطیلی هفته بعد لیگ به دلیل برگزاری لیگ حذفی با حمایت بیشتر مسئولان استان و نمایندگان و با دریافت کمک ریاست جمهوری و پرداخت آن به حساب فدراسیون و جلب رضایت طلبکاران، از هفته دوم تیم بتواند در مقابل حریفان صف آرایی کنیم.

مدیرعامل شیرین فراز در خصوص کمک ریاست جمهوری به این باشگاه نیز گفت: به دنبال سفر دوم هیئت دولت به استان و پیگیری های صورت گرفته مقرر شده است مبلغی به حساب فدراسیون جهت تسویه حساب با طلبکاران باشگاه پرداخت شود که به دلیل تشریفات اداری به طول انجامیده است و با توجه به شرایط پیش آمده امیدواریم این کمک بزودی به باشگاه تخصیص یابد.

تیم شیرین فراز کرمانشاه که در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور موفق به کسب نتایج قابل قبولی شده بود، به دلیل بدهی در آغاز نیم فصل دوم و در دیدار مقابل برق شیراز حاضر نشد.