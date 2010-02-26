سهل انگاری دستگاههای اجرایی در شناسایی جمعیت زیرخط فقر

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به هزینه های سنگین زندگی در تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: هزینه های معیشتی یک خانواده ساکن تهران با خانواده ای در شهرستان بسیار متفاوت است لذا بررسیهای کارشناسی در مورد شناسایی جمعیت زیرخط فقر باید شهر به شهر انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیته امداد خط فقر را برای یک خانواده چهار نفره در تهران 440 هزار تومان در نظر گرفته است اما باید اذعان داشت این میزان تنها جوابگوی اجاره یک منزل در تهران است و به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های معیشتی خانواده در شهر تهران نیست.

زمانی با تاکید بر اینکه دولت باید به دنبال فکر اساسی برای تعیین منطقی خط فقر در کشور باشد تصریح کرد: جمعی از کارشناسان دستگاههایی همچون بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه و همچنین مجلس باید در هر استان و با توجه به زمان مشخص نسبت به بررسی خط فقر و شناسایی این جمعیت اقدام کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه قوه مقننه مجری مشخص کردن خط فقر در کشور نیست گفت: این وظیفه بر عهده دستگاههای اجرایی و قوه مجریه است لذا انتظار می رود سهل انگاری در مورد تعیین خط فقر که موضوعی بسیار مهم در برنامه ریزیها و تعیین بودجه است به پایان رسد.

وی با رد اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اعلام خط فقر مشکلی را حل نمی کند گفت: تصور می کنیم که اعلام نکردن خط فقر به ضرر مردم است چرا که در کشور ما عده ای با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه هستند که باید شناسایی و مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرند.