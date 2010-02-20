منطقه حفاظت شده "دنا" به پارک ملی تبدیل شد

قوام نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: ظرفیتهای استان به لحاظ منابع طبیعی، آب، خاک، کشاورزی و محیط زیست در سفر امسال کمیسیون آب و کشاورزی مجلس به استان مورد بررسی قرار گرفت و این موضوع مهم و حیاتی برای استان یعنی تبدیل وضعیت منطقه حفاظت شده دنا نیز مطرح شد .

وی اظهار داشت: بر این اساس فرآیند تبدیل منطقه حفاظت شده دنا در نشستی با حضور نمایندگان استان در مجلس و مسئولان و دست اندرکاران سازمان محیط زیست کشور برگزار شد.

نوذری بیان داشت: در نشست تخصصی دیگری نیز در مجلس و با حضور تعدادی از وزیران مربوطه، استاندار و نمایندگان استان در مجلس به منظور اتخاذ تصمیمات در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان، تبدیل منطقه حفاظت شده دنا به پارک ملی به طور جدی در دستور کار قرار داده شد .

استاندار تصریح کرد: ظرفیتها و استعدادهای ارزشمند، منحصر به فرد و کم نظیری که منطقه 100 هزار هکتاری حفاظت شده دنا دارد زمینه را برای تبدیل آن به پارک ملی فراهم کرد .

نوذری بیان کرد: منطقه دنا یک اکوسیستم و زیستگاه ویژه با 15 درصد ترکیب گونه های مختلف و متنوع گیاهی، جانوری و ژنتیکی شناخته شده کشور و مطرح در جنوب، ایران و جهان است و تمام شرایط برای تبدیل وضعیت به پارک ملی را داشت .

به گفته استاندار، فرآیند تبدیل شدن آن به پارک ملی مکانیسم و مراحل نهایی و قانونی را طی کرد و این اتفاق مهم برای استان صورت پذیرفت .

وی اظهار داشت: با تبدیل وضعیت این منطقه به پارک ملی، منابع پایه که همان آب، خاک و هواست پایدار خواهد ماند و به علاوه زمینه گردشگری، طبیعت گردی و اشتغال پایدار، بهره گیری به عنوان زیستگاه های ژنتیکی و تحقیقاتی، افزایش بیشتر گونه های گیاهی و جانوری نادر و جلوگیری از عوامل تهدید زیست محیطی ایجاد خواهد شد .