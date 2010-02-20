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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا /

الاهلی با 25 بازیکن دوشنبه به ایران می آید/ نام معدنچی در فهرست سرخپوشان

الاهلی با 25 بازیکن دوشنبه به ایران می آید/ نام معدنچی در فهرست سرخپوشان

تیم فوتبال الاهلی امارات برای رویارویی با تیم مس کرمان در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز دوشنبه هفته جاری به ایران خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از گروه D رقابت‌ها و از هفته اول مسابقات روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد. تیم الاهلی را در این سفر 25 بازیکن همراهی می کنند که اسامی آنها به شرح زیر است: عبید الطویله، الزعابی، سیف یوسف، محمد قاسم، خالد محمد، عبید خلیفه، یوسف جابر، بدر یاقوت، محمود قاسم، حسنی عبدربه، جادیر باری، سزار سوزا، مهرزاد معدنچی، احمد خلیل، سعد سرور، علی حسین، سالم خمیس، محمد فوزی، عبدالله الکمالی، عبدالله تراوری، عادل عبدالعزیز، علی عبدالله، حمدان قاسم، سالمین خمیس و ماجد حسن.

هدایت تیم فوتبال الاهلی را در حال حاضر "هنکه تن کاته" هلندی برعهده دارد. این مربی هلندی پیش از این در تیم‌های آژاکس آمستردام هلند، پاناتینایکوس یونان، چلسی انگلستان و بارسلونا اسپانیا (به عنوان دستیار) فعالیت کرده است.

کد مطلب 1037237

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