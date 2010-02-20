12 کودک در خراسان جنوبی به متقاضیان فرزند پذیری واگذار شدند

علی عرب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 35 کودک زیر یک سال تا 6 سال از شیرخوارگاه خدمات دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 15 کودک در شیرخوارگاه استان نگهداری می شوند و 46 پرونده پشت نوبت فرزند پذیری هستند.

عرب نژاد با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم دفتر امور شبه خانواده حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از ورود فرزندان به مراکز و جلوگیری از نگهداری طولانی مدت آنان در مراکز است، بیان داشت: تقویت فعالیتهای مددکاری مربوط به انتقال کودکان به خانواده جایگزین و بستگان یا خانواده های داوطلب صاحب صلاحیت مهمترین راهکار این دفتر است.

وی اظهار داشت: در مقایسه با سال قبل 15 فرزند به خانواده بازگشت موفق داشته اند و تعداد امداد بگیران (کودکانی که توسط بستگان در کانون خانواده نگهداری می شوند و کم هزینه دریافت می کنند) از 47 نفر به 63 نفر افزایش داشته است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان توجه به تحصیل فرزندان تحت پوشش را از سیاستهای اساسی دانست و گفت: در حال حاضر 20 فرزند دانشجو شهریه دریافت می کنند.

عرب نژاد تصریح کرد: 147 کودک دختر و پسر بی سرپرست در گروه های سنی متفاوت در 12 خانه کودکان و نوجوانان غیردولتی استان و 15 کودک صفر تا شش سال در تنها شیرخوارگاه استان نگهداری می شوند.

وی برگزاری 13 دوره آموزشی برای مربیان، مدیران و فرزندان خانه های کودکان و نوجوانان را از دیگر فعالیت های دفتر شبه خانواده معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی در سال جاری اعلام کرد.