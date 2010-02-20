به گزارش خبرنگار مهر، قطبالدین صادقی که پیش از این قصد داشت نمایش "میرنوروزی" را در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اجرا کند، قصد دارد سه نمایشنامه "نبرد"، "مده" و "هملت ماشین" نوشته هاینر مولر که از شاگردان برتولد برشت است را در بخش اساتید سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه ببرد.
"نبرد" داستان پنج صحنه از حکومت و زندگی هیتلر در آلمان است و "مدهآ" و "هملت ماشین" نیز با شیوهای مدرن نسبت به "مدهآ" سوفوکل و "هملت" شکسپیر نوشته شده است. رهام مخدومی، اشکان جنابی، داریوش حقدوست، علی علیزاده، دومان ریاضی، حمید حمیدی و الهام شعبانی بازیگران هر سه اثر هستند.
فرزاد ورزنده آهنگسازی نمایش را برعهده دارد و رهام مخدومی دستیار کارگردان و الهام شعبانی طراح لباس نمایش نیز هستند. قطبالدین صادقی نمایش "باغ شکرپاره" را نیمه دوم سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که با استقبال خوب مخاطبان همراه بود.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت 89 در تهران برگزار میشود.
