برنامه نمایشهای هفتمین جشن تصویر سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه اول اسفند ساعت 17:30 تا 20:30 تالار بتهوون و ناصری "شیرین"عباس کیارستمی، "طعم شیرین" (پشت صحنه فیلم شیرین) حمیده رضوی، بعد از نمایش فیلم نشست نقد بررسی با حضور جواد طوسی، احمد طالب‌نژاد، محمدرضا دلپاک و... برگزار می شود.

یکشنبه دوم اسفند ساعت 15 تا 17 تالار بتهوون، "بودن یا نبودن" مهدی زارعی، "پابرجا" کیارش زندی، "لحظه صفر" شیوا بلوریان، "دختری با کلاه بافتنی سفید" امیر عرب‌پور، "به‌سادگی" زهره زاهدی کرمانی، "جنگل واژگون" سارا مطلق، "آن بالا کنار جاده" مرجان اشرفی زاده، "نارنگی" شهریار شهامت، "انیمیشن الفبا" مریم راسخ، "موش" سپهر علیمحمدلو، "حضور خسته اشیا" روشنک صدر و یک فیلم یک تجربه: "مادیان"پوریا رفیعی (درباره فیلم مادیان ساخته علی ژکان).

دوشنبه سوم اسفند ماه ساعت 15 تا 17 تالار بتهوون، فیلم "ژنرال" کیارش زندی، "ندای من" هانی صباحی، "داخلی - روز" حسن ملک‌زاده، "زمین فوتبال" جلال نصیری، "پشت بوم" روح اله سعادتمند، "مردی که دود شد" هوشنگ رادی‌پور، "پامنار" رضا درمشیان، "ابر صورتی" مسعود قدسیه، "نسل آفتاب" حسن علیرضایی، "سه شنبه:مامان" بابک خرم‌دین، یک فیلم یک تجربه: "برد شیر" یوسف نیک‌فام ( درباره فیلم شیر سنگی ساخته مسعود جوزانی)

سه شنبه چهارم اسفند ماه، "مزرعه را پاسبانی نیست"مهدی قدیانی- عسل بیگدلی، "بیست ثانیه" پیام شکوهی راد، "ویلیام تل" شیلا توکلی، "بور بیجاده رنگ" بابک خرم‌دین، "اینجاست آسیا. تهران، پایتخت ایران" صابر میرزایی، "یک روز پر درد" ستار چمن‌گلی، "باغ ایرانی" علیرضا شکوهیان، علی شریفی، "صخره" سارا نامجو، یک فیلم یک تجربه: "کافه ترانزیت" بابک بهداد(درباره فیلم کافه ترانزیت، ساخته کامبوزیا پرتوی).

چهارشنبه پنجم اسفند ساعت 16 تا 18 تالار بتهوون، "دزد" علی شریفی- علیرضا شکوهیان، "دوئل" فرهاد فرد، "فرش‌ها و آدم‌ها" مجید پیل‌آفکن، "پایان عبور" منصور فروزش، "13" مازیار تقی زاده، "محصور" محمدرضا اکبری، "زندگی و دیگر هیچ" روح‌اله مولوی، "خلاء" مصطفی فتوت، "تناوب" مهدی فرد قاری، یک فیلم یک تجربه: "خاک ،خون، خورشید" سینا گنجوی (درباره فیلم سرزمین خورشید، ساخته احمدرضا درویش).

پنجشنبه ششم اسفند ساعت 16 تا 18 تالار بتهوون، "کلمات بی نقطه" مارال پورمندان، پروا افشار، "و زمین گرفت" رضا مجلسی، "دوئل فارسی" روح اله کریمی، "داستانی برای یک فیلم کوتاه" رضا غلامی مطلق، "لیوان شیشه‌یی آب" رضا نوروزی گوهر و یک فیلم یک تجربه: "در انتهای فصل" شیرین برق‌نورد (درباره فیلم عروس آتش ساخته خسرو سینایی)

همچنین در بخش آزاد، فیلم‌های این جشن، 208 اثر و در بخش جوان 36 فیلم به نمایش در می آید. یکی دیگر از بخش های جشن تصویر سال آثار کارگاه عباس کیارستمی با عنوان "چای" در لاهیجان است که عبارتند از: "چای" آرمان فیاض، "چای" شیرین نظیف کار، "جذبه" مازیار یوسفی، "جمشید" کوروش فرزانگان، "در 140 ثانیه" کامبیز نوروزی، "251. A "حسین غلامی، "رخصت چای" میثاق نزهت شعار، "چند استکان چای تلخ برای مرگ" جواد میرزایی، "چای" یاسر شعبانی و"چای قند پهلو" بهادر حکیمی.