امکان دریافت مدرک سیکل طی دو سال در مراکز آموزش از راه دور

محمد تقی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این امکان از نیم سال تحصیلی جاری در تمام مراکز آموزش از راه دور شهر تهران فراهم شده تا دانش آموزان متقاضی راحتتر بتوانند در مراکز ما ادامه تحصیل دهند.

پیش از این دوره راهنمایی در مراکز آموزش از راه دور همچون مدارس عادی طی سه سال برگزار می شد.

طالبی با اشاره به اینکه نزدیک به 51 مرکز آموزش از راه دور در تهران فعالیت دارند، گفت: 13 هزار دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور تحصیل می کنند که افراد بازمانده از تحصیل را شامل می شوند.

مسئول موسسات آموزش از راه دور آموزش و پرورش شهر تهران درباره شهریه این ترم تحصیلی دانش آموزان نیز گفت: شهریه ثابت کلیه دانش آموزان در دو مقطع راهنمایی و متوسطه 25 هزار تومان است و باید به ازای هر واحد درسی نیز چهارهزار و 840 تومان بپردازند.

طالبی ادامه داد: موسسات آموزش از راه دور موظف اند 6 ساعت تدریس را به ازای هر واحد درسی ارائه دهند و اگر دانش آموزی خواهان آموزش بیشتر بود، باید شهریه بیشتری بپردازد.