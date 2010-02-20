البرز حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در اواسط نیمه دوم بازی سایپا - تراکتورسازی پس از آنکه چند صاعقه تصمیم به قطع مسابقه گرفتم. پس از قطع موقت بازی با داوران و ناظر بازی مشورت کردم و زمانی که متوجه شدم خطری بازیکنان دو تیم را تهدید نمی کند، تصمیم به ادامه بازی گرفتم.

وی با تاکید براینکه برای عوض کردن تصمیم خود تحت تاثیر صحبت‌های مایلی کهن و بازیکنان سایپا قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: چندی پیش در یک مسابقه فوتبال در قاره آفریقا صاعقه زد و چند بازیکن جان خود را از دست دادند. من هم برای اینکه این اتفاق تکرار نشود، تصمیم به قطع بازی گرفتم، زمانی هم که متوجه شدم صاعقه بازیکنان را تهدید نمی کند، در تصمیم خود تجدید نظر کردم.

داور دیدار سایپا - تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه زمین چمن ورزشگاه انقلاب کرج مشکلی برای ادامه بازی نداشته است، افزود: با وجود بارش شدید باران زمین شرایط برگزاری مسابقه را داشت و دید بازیکنان هم کم نشده بود.

حاجی پور تاکید کرد: در اوایل نیمه دوم برق ورزشگاه رفت و نورافکن‌ها خاموش شد. حدود 15 دقیقه نورافکن‌ها خاموش بود اما شرایط به گونه‌ای نبود که دید بازیکنان کور شده باشد. با این حال به داور چهارم اعلام کردم اگر تا پنج دقیقه دیگر نورافکن‌ها روشن نشود، مسابقه را قطع می کنم. در آن دقایقی که بازی بدون نور برگزار شد من برای قضاوت بیشتر از بازیکنان دو تیم مشکل داشتم.

وی همچنین در خصوص اظهارات مربیان تیم فوتبال تراکتورسازی که مدعی بودند، داور وقت اضافه اندکی برای دیدار این تیم برابر سایپا اعلام کرده است، گفت: من برای این بازی پنج دقیقه وقت تلف شده اعلام کردم و حتی 2 دقیقه هم اضافه بر این زمان تلف شده مسابقه را ادامه دادم. آیا باید بیش از هفت دقیقه وقت تلف شده اعلام می کردم؟!

تیم فوتبال سایپا کرج عصر جمعه در چارچوب هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه انقلاب این شهر با یک گل مقابل تراکتورسازی تبریز به برتری رسید.