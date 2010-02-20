870 میلیارد ریال برای راه آهن گیلان اعتبار پیش بینی شد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان اعتبار این پروژه از محل ملی در سال جاری، 680 میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین به پروژه آزاد راه رشت - قزوین اشاره کرد و اظهارداشت: برای ساخت قطعه 11 کیلومتری این پروژه در محدوده رودبار و منجیل که تاکنون عملیاتی نشده در بودجه سال آینده 250 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه میزان رشد اعتبارات دانشگاه گیلان و دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان را به ترتیب 26.7 درصد و 39.2 درصد اعلام کرد.

وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه کشور در سال 89 را آغاز کرده اند، یاد آوردشد: این لایحه، اولین لایحه بودجه ایست که بر اساس الزامات قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز برنامه پنج ساله پنجم توسعه بررسی خواهد شد.