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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۸

پلیس برای تامین امنیت اجتماعی تنها به نیروی انسانی اکتفا نکند

پلیس برای تامین امنیت اجتماعی تنها به نیروی انسانی اکتفا نکند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نمی تواند با رویه کنونی مبنی بر تمرکز در استفاده از نیروی انسانی امنیت اجتماعی جامعه را تامین کند گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات امنیتی در کشور باید با به کارگیری تجهیزات روز دنیا انجام شود.

سید احمد آوایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروی انتظامی نتوانسته به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم دست یابد و اکنون نیز با مشکلات و کمبودهای بسیار زیادی مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه جامعه و دستگاه قضایی باید به نیروی انتظامی تغییر کند تصریح کرد: برخی قضات به نیروی انتظامی نگاه تحقیر آمیزی دارند که این نگاه باعث سرخوردگی می شود. از طرف دیگر تمام بار معضلات اجتماعی بر دوش نیروی انتظامی است در صورتی که بودجه در نظر گرفته شده با حجم فعالیتها همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ماموریتهای متنوع نیروی انتظامی نیازمند نیروهای متخصص و تجهیزات ویژه است در صورتی که بودجه مورد نظر برای تامین  این امکانات در اختیار نیروی انتظامی نیست.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته امنیت با استفاده از تجهیزات مختلف از جمله دوربینهای امنیتی تامین می شود در حالی که در ایران بخش زیادی از این امور توسط نیروی انسانی انجام می شود که پیامد آن پایین آمدن کیفیت امنیت اجتماعی است.

آوایی با اشاره به اینکه تمرکز فعالیتهای امنیت اجتماعی بر روی نیروی انسانی موجب بروز تخلفات گسترده می شود افزود: در صورت تامین مالی کارکنان نیروی انتظامی احتمال بروز تخلف از سوی آنها به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پلیس در شهرهای کوچک باید به صورت غیربومی فعالیت کند چرا که  انجام ماموریت پلیسهای بومی در شهرهای کوچک با مشکلات فراوان و موانع  متعدد همراه است، البته پلیسهای غیر بومی نیز دچار مشکل اسکان هستند که باید برای آن هم تدبیری اندیشید.

کد مطلب 1037281

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