نگاه متفاوت میزبانان و مهمانان به پیروزی/ شانس بالای پتروشیمی و مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن، مهرام، دانشگاه آزاد و توزین الکتریک میزبان دیدارهای دومین روز مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. دیدارهایی که می‎تواند تمام کننده باشد به شرطی که نتایج روز نخست این مرحله از بازی‎ها در آنها تکرار شود.

ذوب آهن تنها میزبان رقابت‎های فرداست که تحت هر شرایطی باید برنده بازی باشد وگرنه دومین حضور متوالی این تیم در فینال مسابقات تکرار نخواهد شد. اصفهانی‌ها می‌خواهند پیروز این بازی شوند تا امیدوار به فینالیست شدن بمانند. از طرفی شاگردان کسایی‎پور هم از این بازی همین نتیجه را می‎خواهند اما نه برای امیدوار شدن بلکه برای حاصل شدن اطمینان. ماهشهری‎ها سال پیش در دیدار سوم چنین مرحله‎ای شانس حضور در فینالیست را از دست دادند. پس دیدار سوم در این مرحله نباید برای آنها تکرار شود.

مهرام تهران هم تنها یک پیروزی تا حضور دوباره در فینال مسابقات لیگ برتر فاصله دارد. پیروزی مقابل صبامهر قزوین سخت نیست اگر سه رویارویی اخیر شاگردان مصطفی هاشمی و مهران شاهین طبع تنها ملاک و معیار برای پیش بینی باشد. وگرنه این بازی هم می‎تواند اتفاقات خاص خود را داشته باشد که رای به برگزاری دیداری دیگر میان این دو تیم دهد.

همچنین برای تعیین رده‌های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم فردا دو دیدار دیگر برگزار خواهد شد. میزبانان این دو دیدار وضعیت مشابه مهرامی‎ها دارند. دانشگاه آزاد و توزین الکتریک هفته گذشته در دیداری نزدیک موفق شد گرگانی‎‌ها را از پیش رو بردارد. اما به طور حتم کار کاشانی‎ها برای رقم زدن یک پیروزی دیگر مقابل این تیم سخت‎تر است. چون معقول آن است که شاگردان محمدمهدی ایزدپناه برای جبران شکست خانگی به کاشان بروند. همان طور که شیرازی‎ها چنین قصدی را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی دارند.

در هر صورت هر 8 تیم برگزار کننده رقابت‎های پلی‎آف امیدوار به کسب پیروزی در دیدارهای روز یکشنبه هستند اما یکی برای تمام کردن کار و دیگری برای ادامه آن به دیدار سوم.

برنامه‎های دیدارهای روز دوم مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

رده‌های اول تا چهارم:

* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* مهرام تهران - صبامهر قزوین (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

رده‎های پنجم تا هشتم:

* دانشگاه آزاد - لوله a.s شیراز(ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* توزین الکتریک کاشان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن کتابچی کاشان)