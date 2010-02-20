نگاه متفاوت میزبانان و مهمانان به پیروزی/ شانس بالای پتروشیمی و مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن، مهرام، دانشگاه آزاد و توزین الکتریک میزبان دیدارهای دومین روز مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هستند. دیدارهایی که میتواند تمام کننده باشد به شرطی که نتایج روز نخست این مرحله از بازیها در آنها تکرار شود.
ذوب آهن تنها میزبان رقابتهای فرداست که تحت هر شرایطی باید برنده بازی باشد وگرنه دومین حضور متوالی این تیم در فینال مسابقات تکرار نخواهد شد. اصفهانیها میخواهند پیروز این بازی شوند تا امیدوار به فینالیست شدن بمانند. از طرفی شاگردان کساییپور هم از این بازی همین نتیجه را میخواهند اما نه برای امیدوار شدن بلکه برای حاصل شدن اطمینان. ماهشهریها سال پیش در دیدار سوم چنین مرحلهای شانس حضور در فینالیست را از دست دادند. پس دیدار سوم در این مرحله نباید برای آنها تکرار شود.
مهرام تهران هم تنها یک پیروزی تا حضور دوباره در فینال مسابقات لیگ برتر فاصله دارد. پیروزی مقابل صبامهر قزوین سخت نیست اگر سه رویارویی اخیر شاگردان مصطفی هاشمی و مهران شاهین طبع تنها ملاک و معیار برای پیش بینی باشد. وگرنه این بازی هم میتواند اتفاقات خاص خود را داشته باشد که رای به برگزاری دیداری دیگر میان این دو تیم دهد.
همچنین برای تعیین ردههای پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هم فردا دو دیدار دیگر برگزار خواهد شد. میزبانان این دو دیدار وضعیت مشابه مهرامیها دارند. دانشگاه آزاد و توزین الکتریک هفته گذشته در دیداری نزدیک موفق شد گرگانیها را از پیش رو بردارد. اما به طور حتم کار کاشانیها برای رقم زدن یک پیروزی دیگر مقابل این تیم سختتر است. چون معقول آن است که شاگردان محمدمهدی ایزدپناه برای جبران شکست خانگی به کاشان بروند. همان طور که شیرازیها چنین قصدی را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی دارند.
در هر صورت هر 8 تیم برگزار کننده رقابتهای پلیآف امیدوار به کسب پیروزی در دیدارهای روز یکشنبه هستند اما یکی برای تمام کردن کار و دیگری برای ادامه آن به دیدار سوم.
برنامههای دیدارهای روز دوم مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
ردههای اول تا چهارم:
* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)
* مهرام تهران - صبامهر قزوین (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
ردههای پنجم تا هشتم:
* دانشگاه آزاد - لوله a.s شیراز(ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)
* توزین الکتریک کاشان - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن کتابچی کاشان)
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