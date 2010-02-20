اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، برای اولین بار در کشور انجمن خیرین ورزش در استان کرمانشاه با نام حضرت ولی عصر(عج) تاسیس شد.

به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد زمینه مساعد برای همگانی کردن ورزش، توسعه و گسترش فضاهای ورزشی، حمایت مادی و معنوی از قهرمانان و نام آوران ورزشی، تکریم و بزرگداشت بزرگان ورزش، برای اولین بار در کشور انجمن خیرین ورزش در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد.

این انجمن قرار است علاوه بر حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان با شناسایی نقاط فقیرو محروم شهر از نظر دارا بودن فضاهای ورزشی با حمایت خیرین نسبت به ایجاد فضای ورزشی اقدام نماید. این فضاها قرار است پس از بهره برداری در اختیار شورای معتمدین محلات قرار گیرد.

یک دوره کلاس فوتبال درجه C آسیا در اسلام آبادغرب برگزار شد

یکدوره کلاس فوتبال درجه C آسیا در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد. در این کلاس که به مدت 13 روز و به همت هیئت فوتبال شهرستان اسلام ابادغرب برگزار شد؛معین از مدرسین فدراسیون جهانی فوتبال به تدریس پرداخت. در این دوره بیش از 30 مربی فوتبال از سراسر استان حضور داشتند.

یک دوره کلاس توجیهی مربیگری فوتسال در جوانرود برگزار شد ‏

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان جوانرود گفت: یک دوره کلاس توجیهی مربیگری فوتسال در جوانرود برگزار شد. نریمان رحمانی، هدف از برگزاری این کلاس را ارتقاء سطح فوتسال در ‏منطقه اورامانات اعلام کرد و گفت: 53 نفر از علاقمندان به فوتسال در منطقه اورامانات در این ‏دوره شرکت کردند که 36 نفر مرد و 17 نفر زن بودند.

وی افزود: ‏هچنین یک دوره مسابقه مقدماتی فوتسال بین آموزشگاه های متوسطه منطقه اورامانات در جوانرود ‏برگزار شد.

در این مسابقه فوتسال که چهار تیم از شهرستانهای جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و ‏بخش نوسود از توابع پاوه شرکت داشتند، تیمهای ثلاث باباجانی و جوانرود به مرحله بعدی ‏مسابقات استانی راه یافتند. ‏