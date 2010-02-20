واشنگتن نباید به فکر چالش با ایران باشد/ ما گرفتار افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای.بی.سی نیوز، "مارک کرک" دیروز جمعه در سخنرانی خود در شورای شیکاگو برای امور خارجی ضمن بیان مخالفت خود با اقدام نظامی علیه ایران گفت : ارتش آمریکا هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در عراق و افغانستان دارد.

کرک که هم اکنون از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا محسوب شده و تلاش می کند تا وارد سنا نیز بشود در ادامه گفت : هر چند برنامه هسته ای ایران موجب بروز تهدیدهایی شده و این موضوع نیازمند توجه بیشتری است اما با این وجود من با اقدام نظامی علیه این کشور مخالف هستم.

وی در ادامه افزود : فکر نمی کنم که این موضوع ( برنامه هسته ای ایران ) یک مشکل جدی باشد، زمانی که در افغانستان بودم آنچه مشاهده کردم این بود که شبه نظامیان فقط جمهوریخواهان و یا دموکرات ها را مورد حمله قرار نمی دهند بلکه آنها به آمریکائیها شلیک می کنند و همین امر نشانگر اهمیت اتحاد ما در موضوع افغانستان است.

وی در ادامه با اشاره مجدد به موضوع هسته ای ایران، به زعم خود ممنوع کردن صادارت بنزین به ایران را یکی از راه هایی دانست که غرب با توسل به آن می تواند از ادامه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران جلوگیری کند.