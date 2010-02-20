231 واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه 231 واحد مسکونی در این استان به بهره برداری رسید، اظهار داشت: برای بهره برداری و افتتاح این تعداد پروژه 92 میلیارد و 221 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این میزان اعتبارات از محل اعتیارات استانی، درآمدهای سازمان، مشارکت با ارگانهای دولتی و سرمایه گذاری اعضا تعاونی ها بوده است.

ابراهیمی بیان داشت: 68 واحد مسکونی در شهرکرد، 24 واحد در بن، 32 واحد در بروجن از جمله طرحهای مسکن استیجاری بوده است که به بهره برداری رسیده یا تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: 165 واحد مسکن در لردگان، 24 واحد در فارسان، 18 واحد در شهرکرد از جمله طرحهای مسکونی اجاره داری در قالب مسکن مهر است که به بهره برداری رسده یا تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

ابراهیمی با بیان اینکه طرح جامع شهرهای بن، فارسان، جونقان، سامان، هفشجان، و طرح تفضیلی فرخشهر و طرح ورودی شهرکرد از دیگر طرحهای در دست اجراست خاطرنشان کرد: بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغال 380 نفر را در سطح استان فراهم کرده است.