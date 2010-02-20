فولاد ماهان سپاهان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم و هشتم رقابتهای لیگ پومسه انفرادی و تیمی قهرمانی ایران روز جمعه در سالن خانه تکواندو برگزار شد که در نهایت تیم ها و نفرات برتر به شرح ذیل بخش های مختلف مشخص شدند.

رده سنی زیر 14 سال : 1- محمد جواد خیری از فولاد ماهان سپاهان اول شد، فرشاد قیصری از فولاد ماهان در مکان دوم قرار گرفت ، کوشا بهاری از پوشینه بافت و پیام فروزنده از پوشینه بافت مشترکاً در جای سوم ایستادند.

رده سنی 14 تا 18 سال : مهدی جمالی فشی از سایپا در مکان نخست ایستاد ، هوتن زارعیان از پوشینه بافت دوم شد، حبیب اله رضوانی ازفولاد ماهان و اسماعیل عرب از فولاد ماهان سپاهان به صورت مشترک در جای سوم قرار گرفتند .

رده سنی 19 تا 30 سال : علی نادعلی ا زفولاد ماهان سپاهان اول شد، علی سلمانی از فولاد ماهان در جای دوم قرار گرفت ، حمید نظری از پوشینه بافت و اکبر فروزان از پوشینه بافت مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند .

رده سنی 31 تا 40 سال : محمد تقی حاتمی از فولاد ماهان سپاهان اول شد ، احمد اخلاقی از پوشینه بافت در مکان دوم قرار گرفت ، شهرام اله آبادی از فولاد ماهان و سید حسین موسی نیا از سایپا سوم مشترک شدند .

رده سنی 41 تا 50 سال : حسینعلی نظری از فولاد ماهان سپاهان در مکان نخست ایستاد ، سید حسن زاهدی از سایپا دوم شد و علی برزگری از پوشینه بافت ومرتضی استکی از فولاد ماهان سپاهان در جای سوم قرار گرفتند.

رده سنی 51 سال به بالا : هادی ترکاشوند از فولاد ماهان سپاهان اول شد و قربان دلشاد از پوشینه بافت در جای دوم قرار گرفت وعباس رضایی از سایپا و محمد علی بابایی سوم مشترک شدند.

تیمی رده سنی زیر 35 سال :1- فولاد ماهان سپاهان الف اول شد 2- پوشینه بافت 3- وسایپاو فولاد ماهان سپاهان ج

تیمی رده سنی بالای 35 سال :1- پوشینه بافت 2- فولاد ماهان سپاهان3- سایپا و پوشینه بافت ب

در جدول رده بندی ماهان با 5 طلا ، 3 نقره ، 5 برنز و 49 امتیاز قهرمان شد ، پوشینه بافت با 2 طلا، 4 نقره ، 6 برنز و 32 امتیاز در مکان دوم ایستاد ، سایپا با 1 طلا ، 1 نقره ، 4برنز و 14 امتیاز سوم شد.