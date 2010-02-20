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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

لیگ تکواندو پومسه/

فولاد ماهان سپاهان قهرمان شد

فولاد ماهان سپاهان قهرمان شد

در پایان رقابتهای لیگ پومسه قهرمانی ایران تیم تکواندو فولاد ماهان سپاهان با کسب 13 مدال عنوان قهرمانی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم و هشتم رقابتهای لیگ پومسه انفرادی و تیمی قهرمانی ایران روز جمعه در سالن خانه تکواندو برگزار شد  که در نهایت تیم ها و نفرات برتر به شرح ذیل  بخش های مختلف مشخص شدند.

رده سنی زیر 14 سال : 1- محمد جواد خیری از فولاد ماهان سپاهان  اول شد، فرشاد قیصری  از فولاد ماهان  در مکان دوم قرار گرفت ، کوشا بهاری از پوشینه بافت و پیام فروزنده از پوشینه بافت مشترکاً در جای سوم ایستادند.

رده سنی 14 تا 18 سال : مهدی جمالی فشی از سایپا در مکان نخست ایستاد ، هوتن زارعیان از پوشینه بافت دوم شد، حبیب اله رضوانی ازفولاد ماهان و اسماعیل عرب از فولاد ماهان سپاهان  به صورت مشترک در جای سوم قرار گرفتند .

رده سنی 19 تا 30 سال : علی نادعلی ا زفولاد ماهان سپاهان اول شد، علی سلمانی از فولاد ماهان در جای دوم قرار گرفت ، حمید نظری از پوشینه بافت و اکبر فروزان از پوشینه بافت مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند .

رده سنی 31 تا 40 سال : محمد تقی حاتمی از فولاد ماهان سپاهان اول شد ، احمد اخلاقی از پوشینه بافت در مکان دوم قرار گرفت ، شهرام اله آبادی از فولاد ماهان و سید حسین موسی نیا از سایپا سوم مشترک شدند .

رده سنی 41 تا 50 سال : حسینعلی نظری از فولاد ماهان سپاهان در مکان نخست ایستاد ، سید حسن زاهدی از سایپا دوم شد و علی برزگری از پوشینه بافت ومرتضی استکی از فولاد ماهان سپاهان در جای سوم قرار گرفتند.

رده سنی 51 سال به بالا : هادی ترکاشوند از فولاد ماهان سپاهان  اول شد و قربان دلشاد از پوشینه بافت  در جای دوم قرار گرفت وعباس رضایی از سایپا و محمد علی بابایی سوم مشترک شدند.

تیمی رده سنی زیر 35 سال :1-  فولاد ماهان سپاهان الف اول شد 2- پوشینه بافت  3-  وسایپاو فولاد ماهان سپاهان ج 

تیمی  رده سنی بالای 35 سال :1-  پوشینه بافت 2- فولاد ماهان سپاهان3- سایپا و پوشینه بافت ب

در جدول رده بندی ماهان با 5 طلا ، 3 نقره ، 5 برنز و 49 امتیاز قهرمان شد ، پوشینه بافت با 2 طلا، 4 نقره ، 6 برنز و 32 امتیاز در مکان دوم ایستاد ، سایپا با 1 طلا ، 1 نقره ، 4برنز و 14 امتیاز سوم شد.

کد مطلب 1037299

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