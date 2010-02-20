توزیع 35 هزار قطعه بن غیرنقدی مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد رجبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه توزیع بن مددجویان اظهار داشت: اولویت توزیع با خانواده‌ های مستمری بگیر حوزه حمایتی و توانبخشی سازمان است و مددجویان می توانند با مراجعه به مراکزی که در آنها تشکیل پرونده داده ‌اند، نسبت به دریافت بن خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه سایر گروه‌های نیازمندان در اولویت‌های بعدی این سازمان قرار دارند، بیان داشت: برای خانواده های مستمری بگیران، تعداد اعضای خانوار و برای غیر مستمری بگیران بر اساس نظر مددکار، تعداد بن افراد مشخص می ‌شود.

به گفته وی مهلت دریافت اقلام بن‌ها تا پایان خردادماه 89 است و فروشگاه‌های اتکا، رفاه و اتحادیه تعاونی‌ مصرف فرهنگیان، عامل توزیع اقلام بن‌ها معرفی شده‌ اند.

معاون پشتیبانی بهزیستی خراسان جنوبی، مبلغ ریالی بن مددجویان را حدود 14 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ارزش هر بن 400 هزار ریال است و بن ها با توجه به فرا رسیدن سال جدید و نیاز خانواده ها به سبد مواد غذایی در روزهای آغازین سال جدید در نظر گرفته شده است.