توزیع سیار غذای حلال در میشیگان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیترویت نیوز، این برنامه آزمایشی برای نخستین بار با حضور 20 دانشجو آغاز شد و فعالیت خود را از ماه گذشته در دیربورن، میشیگان به عنوان شهری که دارای جمعیت قابل توجهی از مسلمانان است شروع ک رد .

آمنه درویش طالب از مرکز خدمات اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در دیربورن گفت: راه اندازی این مرکز توزیع سیار غذای حلال برای مسلمانان یک ضرورت بود ، از مدتها پیش جای خالی چنین چیزی حس شده است.

وی افزود: بسیاری از مردم شرایط زندگی مساوی ندارند، همانطور که پیش از بحران اقتصادی هم شرایط زندگی همه با هم یکسان نبود. بسیاری از دانشجویان در این کشور خانواده ای ندارند و یا خانواده آنها در یک ایالت دیگر زندگی می کنند.

هدف اصلی از مرکز خدمات اقتصاد و اجتماعی مسلمانان از راه اندازی این پروژه تأمین غذای دانشجویان مسلمان بود که باید از غذای حلال استفاده کننده اما دسترسی به آن ندارند.

این مرکز توزیع غذای حلال برخلاف غذاهای سنتی توسط داوطلبان تهیه نمی شود بلکه از سوی مرکز ملی توزیع غذای میدامار مستقردر آیوا اما به شکل حلال تهیه می شود. این برنامه درحال حاضر در سطح کوچک اجرا می شود اما متصدیان آن انتظار دارند که در آینده رشد داشته باشد.

قرار است این برنامه به نحوی توسعه یابد تا سالخوردگانی که در بیمارستانها و یا خانه های سالمندان هستند نیز بتوانند از این غذای حلال استفاده کنند.

درمیان افزایش تقاضای مسلمانان و غیرمسلمانان برای غذای حلال، عرضه غذای حلال در سراسر اروپا به یک روند عادی و درحال رشد تبدیل شده به‌طوری که تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای که غذای مطابق با موازین شرعی ارائه می‌دهند، این درحالی است که تهیه و طبخ غذای حلال همواره یکی از چالشهای مهم دانشجویان مسلمان در آمریکا بوده است، چرا که در بسیاری از دانشگاه ها از غذای حلال هیچ خبری نیست و مسلمانان باید برای دسترسی به مواد اولیه حلال گاهی راهی طولانی را طی کنند و پس از خریداری چالش طبخ آن را از پیش پای خود بردارند.