75 درصد مردم اتومبیل شخصی را ایمن ترین وسیله سفر می دانند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افرود: از نگاه آسیب شناسی رفتاری سفر یکی از اهرمهای کاهش خستگی، ایجاد تنوع در زندگی روزمره، شناخت بومشناسی، جهانشناسی و شناخت آدام و رسوم و فرهنگهای مختلف است.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: در بعضی از کشورها مدیران و کارکنان سازمانها در هر سال یکماه باید به سفر اجباری بروند و ضمن تجدید قوا در کنار خانواده خود باشند اما در کشور ما اینگونه نیست. البته طرحهایی در دست اجرا است اما هنوز در اول راه هستیم.

ابهری به تحقیقی که توسط گروه آسیب شناسی مرکز مطالعات استراتژیک آریا انجام شده اشاره کرد و گفت: در یک پژوهش میدانی در مورد سفر و تاثیر آن در شادی، افزایش روحیه و ازدیاد کارآیی که از چهار هزار و 200 مرد و 1200 زن که 30 درصد آنان مجرد بودند صورت گرفت مشخص شد که 85 درصد این افراد موافق سفر بوده و آن را برای تحقق اهداف یاد شده مفید و موثر می دانند.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: افراد یاد شده به ترتیب وسیله نقلیه، قطار، اتوبوس و هواپیما را امن ترین وسایل برای سفر اعلام کردند و همچنین 75 درصد ازمردم وسیله نقلیه شخصی را ایمن ترین وسیله برای سفر خود اعلام و عنوان کردند که ترجیح می دهند در مسافرتها از وسیله نقلیه خود استفاده کنند.

به گفته ابهری سقوط دو هواپیما، تصادفهای هولناک جاده ای و آمار کشته ها در تصادفات جاده ای اصلی ترین علل ترس مردم از سفر با وسایل یاد شده بیان شده است. همچنین 69 درصد از افراد تا چهار ماه پس از شنیدن اینگونه اخبار ترجیح می دادند سفر نکنند و مابقی مدتی بین یک تا چهار ماه را برای تعویق سفر خود اعلام کردند.

این متخصص علوم رفتاری افزود: به طور کلی نقش سفر و ایمنی وسایل نقیله بر انجام آن در کنار کمکهای مالی برای انجام سفر عواملی هستند که می توانند فرهنگ گردشگری را در کشور تقویت کرده و افراد و خانواده ها را به سوی رفاه فکری و روحی سوق دهند.