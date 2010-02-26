غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت کارگران گفت: تاکنون چند گروه از کارگران به منظور واگذاری سهام عدالت شناسایی شده اند که به آنها فرمهای مربوطه را ارائه کرده ایم، البته برخی گروههایی کارگری نیز باقیمانده اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گروههایی نیز نظیر تاکسی داران، کامیون داران، وانت بارها، قالیبافان سراسر کشور و غیره نیز در پروسه دریافت سهام عدالت قرار دارند، همچنین کلیه کارهای سهام عدالت کارگران شهرداری ها نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه به کارگران بیکار نیز سهام عدالت پرداخت می شود، بیان کرد: بدین منظور کمیته ای با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی برای شناسایی کارگران بیکار تشکیل شده است.

کردزنگنه ادامه داد: به زودی اطلاعات بقیه اقشار کارگری برای ارائه فرم دریافت می شود تا پس از آن خاتمه کار واگذاری سهام عدالت اعلام شود.

وی رقم سهام عدالت کارگری را نیز همانند سهام عدالت سایر افراد یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت سهام ترجیحی به کارگران نیز به روال گذشته انجام می شود.