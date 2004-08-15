به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر اسماعيل بني اردلان، مدير عامل بنياد آفرينشهاي هنري نياوران با اعلام خبر فوق گفت: اين جشن با هدف تعميق روابط كشورهاي حاشيه كاسپين، بازشناسي ميراث مشترك فرهنگي و آشنايي نسل جوان با توانمنديها و قابليتهاي شگرف فرهنگ اين خطه برپا ميشود.
وي افزود: در اين جشن كشورهاي روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تاتارستان، آستارخان، تركمنستان، افغانستان (به عنوان مهمان ويژه) و ايران حضور خواهند داشت.
وي گفت: بخش موسيقي اين جشن در گلستان، بخش تئاتر در گيلان، بخش همايش علمي در مازندران و بخش عكس در هر سه استان شمالي برپا ميشود.
مدير عامل بنياد آفرينشهاي هنري نياوران خاطرنشان كرد: اين جشن همزمان با ولادت منجي عالم بشريت به همت معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بنياد آفرينشهاي هنري نياوران، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان، مازندران و گلستان در سه استان شمالي برگزار ميشود.
براي آشنايي با فرهنگ كشورهاي حاشيه خزر :
جشن فرهنگ و هنر كاسپين در استان هاي شمالي كشور برگزار مي شود
“جشن فرهنگ و هنر كاسپين“ در عرصههاي موسيقي، تئاتر، عكس و همايش علمي از 9 تا 16 مهر همزمان در سه استان شمالي كشور برپا ميشود.
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