جزیره کیش به صادر کننده آب و برق تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا گودرزی با اشاره به افزایش پایداری شبکه برق جزیره کیش با انتقال گازهای تولید شده در میادین گازی سیری به نیروگاه برق کیش، گفت: پیش از آغاز گازرسانی به نیروگاه کیش اختلالاتی در توزیع برق و خاموشی های پراکنده در سطح این جزیره ایجاد می شد.

رئیس ایستگاه تقویت فشار گاز جزیره کیش با تاکید بر اینکه انتقال گاز از جزیره سیری به نیروگاه کیش این مشکلات را مرتفع ساخته است، بیان کرد: تا پیش از اجرای این طرح گازرسانی روزانه 700 هزار لیتر گازوئیل در نیروگاه کیش مصرف می شد که هم اکنون سالانه حدود 180 میلیون دلار صرفه جویی از محل این گازرسانی ها حاصل می شود.

وی با بیان اینکه هم ‌اکنون علاوه بر تولید برق، با استفاده از حرارت اگزوزهای نیروگاه به شیرین‌سازی آب برای مصارف محلی نیز می‌پردازد، تصریح کرد: این امکان وجود دارد تا با بهره‌گیری از توانمندی انتقال بیشتر گاز به کیش این جزیره به کانون تامین آب کشتی‌های عبوری در خلیج فارس تبدیل شود.

گودرزی افزود: همچنین این امکان وجود دارد تا نیروگاه کیش در سالهای آینده با دریافت حجم بیشتر گاز به تولید برق برای اهداف صادراتی اقدام کند.

به گفته این مقام مسئول در ایستگاه تقویت فشار گاز کیش هم‌ اکنون دو عملیات مهم قطره گیری گاز ورودی از سیری و تقویت فشار گاز ارسالی به نیروگاه انجام می‌شود، علاوه بر این در انتهای خط لوله 9 کیلومتری حد فاصل ایستگاه تقویت فشار تا نیروگاه، تاسیساتی ایجاد شده است تا گاز ارسالی به نیروگاه، با فشار کاملا ایمن و به صورت پاک و آماده مصرف وارد نیروگاه شود.