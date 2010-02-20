اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس قوه قضائیه دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اجتماعی در جلسه روز یکشنبه این هفته طرح ناظر بر فعالیت‌ سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان نخستین دستور کار بررسی می‌کند.

بررسی طرح تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه با صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار خواهند کرد.

در روز سه‌شنبه وزیر تعاون برای پاسخگویی به سوال سیدعماد حسینی نماینده مردم قروه در جلسه کمیسیون حضور می یابد.

صادق محصولی وزیر رفاه وتامین اجتماعی نیز در همین روز با حضور در جلسه این کمیسیون به سوال علی‌اکبر آقایی نماینده مردم سلماس، سئوال محسن کوهکن نماینده مردم لنجان، سئوال علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و سئوال جهانبخش امینی نماینده مردم کرمانشاه پاسخ می‌گوید.

کارگروه اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی نیز روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و به برسی دو طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری توسعه اشتغال و بخش خصوصی می‌پردازد.