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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

جشنواره "سرود و شعارهای امروز انقلاب اسلامی" برگزار می‌شود

جشنواره "سرود و شعارهای امروز انقلاب اسلامی" برگزار می‌شود

جشنواره "سرود و شعارهای امروز انقلاب اسلامی" به همت حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف بازخوانی و ترویج اندیشه‌های تابناک امام خمینی(ره)، آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تعمیق بصیرت نسل سوم انقلاب برپا خواهد شد.

محورهای پنجگانه این جشنواره "ولایت فقیه و انقلاب اسلامی"، "پیشرفت در مسیر عدالت و بصیرت"، "مقاومت اسلامی و استکبار ستیزی"، "بزرگداشت ایام الله و حماسه‌های انقلاب" و "وحدت ملی و انسجام اسلامی" اعلام شده‌است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 29 اسفندماه به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، ‌خیابان دوازدهم، شماره 3 (حوزه هنری استان تهران) یا به پست الکترونیکی info@artehran.com ارسال کنند.

کد مطلب 1037343

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