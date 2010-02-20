به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف بازخوانی و ترویج اندیشه‌های تابناک امام خمینی(ره)، آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تعمیق بصیرت نسل سوم انقلاب برپا خواهد شد.

محورهای پنجگانه این جشنواره "ولایت فقیه و انقلاب اسلامی"، "پیشرفت در مسیر عدالت و بصیرت"، "مقاومت اسلامی و استکبار ستیزی"، "بزرگداشت ایام الله و حماسه‌های انقلاب" و "وحدت ملی و انسجام اسلامی" اعلام شده‌است.