افزایش 105 درصدی سطح زیرکشت آبیاری تحت فشار در همدان

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: در حال حاضر 77 هزار و 362 هکتار از زمینهای کشاورزی استان همدان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد.
وی گفت: در این زمینه استان همدان با استانهای فارس و خراسان رضوی که مساحت زمینهای کشاورزی آنها چندین برابر استان همدان است، رقابت میکند.
رجبیان اظهار داشت: در سال جاری در بحث آبیاری تحت فشار، بندهای انحرافی و قناتها هزار و 391 پروژه اجرایی شد که در همین زمینه 347 هزار و 200 میلیون ریال اعتبارات شامل تسهیلات،اعتبارات ملی و استانی وسهم بانک جذب شده است.
وی با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته، استان همدان دارای رتبه اول یا دوم کشور در بحث آبیاری بارانی و قطرهای بوده است، ادامه داد: در حال حاضر در استان همدان، 22 درصد اراضی آبی تحت فشار آبیاری بارانی و قطرهای هستند که تا پایان سال، این رقم به 24 درصد میرسد و هشت هزار و 68 هکتار را شامل میشود.
نظر شما