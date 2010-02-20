به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه عصر دیروز، 30 بهمن در پردیس سینمایی ملت افتتاح شد. هرچند قبلا گفته شده بود که قرار است محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز در مراسم افتتاحیه حضور یابد اما محمد جواد شوشتری، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری به عنوان نماینده شهرداری در این مراسم درباره حمایت این نهاد از هنرمندان سخن گفت.

شب گذشته 30 بهمن پس از پایان افتتاحیه شهردار تهران به دیدار نمایشگاه رفت . این بازدید که تا ساعت 21 شب طول کشید و به گفتگوی هنرمندان با قالیباف نیز انجامید.

در این نشست که یدالله کابلی خوشنویس، بهرام دبیری نقاش، محمود جواد‌ی‌پ‍ور نقاش، محمد ابراهیم جعفری نقاش و اعضای گروه هفت نگاه حضور داشتند، لیلی گلستان، مژگان والی‌پور و فریال سلحشور به عنوان سه تن از اعضای گروه هفت نگاه در مورد دغدغه‌های خود و هنرهای تجسمی صحبت کردند. همچنین هنرمندان نیز به تشریح وضعیت هنر و خواسته‌های خود پرداختند.

قالیباف هم در پایان با بیان اینکه شهرداری در تلاش است تا در حوزه توسعه فضاهای هنری، فعالیت‌های بیشتری انجام دهد ، قول داد این نهاد از سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه خرید کند.

سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه توسط هفت نگارخانه ماه مهر، والی، آریا، الهه، گلستان، دی و هفت ثمر برگزار می‌شود. این نمایشگاه که تا 14 اسفند در پردیس سینمای ملت ادامه دارد، 250 اثر در زمنیه هنرهای تجسمی را به معرض دید عمومی گذاشته است. به گفته اعضای هفت نگاه تعدیل قیمت‌ها مهم‌ترین ویژگی این دوره است.