برگزاری اجلاس نفتی ایران وعراق درتهران/ استقرارکارگروه مرزی درقصرشیرین

حسن کاظمی قمی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در باره رسیدگی به مسائل مرزی با بیان اینکه موضوعات مرزی ایران و عراق در دو حوزه زمینی و رودخانه ای می گنجد تصریح کرد: در خصوص مرز های زمینی این نکته برای ایران و عراق قابل توجه بود که میله های مرزی بین دو کشور در جریان جنگ 8ساله و یا حوادث طبیعی جابجا یا تخریب شده است.

وی تاکید کرد: در چارچوب توافقات دو کشور مقرر شده بود کارگروهی به منظور رسیدگی به مسائل مرزی تشکیل شود تا برای تجدید، ساخت یا ترمیم میله های مرزی اقدام لازم صورت بگیرد.

فردا استقرار کارگروه دوجانبه در قصر شیرین

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با اشاره به اینکه دو کشور توافق کرده بودند کارگروه مشترکی در رابطه با این موضوع تشکیل شود ، گفت : بر همین اساس فردا قرار است این کارگروه مشترک در قصرشیرین استقرار پیدا کند.

کارگروه رودخانه ای در خرمشهر تشکیل می شود

قمی افزود: این کارگروه قرار است از فردا کار خود را در مورد رسیدگی به میله گذاری های مرزی را آغاز کند و چند روز بعد نیز قرار است کارگروه مرز رودخانه ای دو کشور در خرمشهر آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: مسئولیت کارگروه رودخانه ای نیز این است که زمینه عملیات هیدروگرافی رودخانه اروند رود و و لایروبی آن اقدام شود تا بعد از گذشت سی سال که رسوبات فراوانی در رودخانه ایجاد شده لایروبی شود.

زیباری پیش از پایان سال در تهران

قمی ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال سفر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به تهران که قرار بود درپی فعال شدن کمیته های فنی مشترک به تهران انجام شود ، صورت گیرد .

اجلاس نفتی در تهران برگزار می شود

سفیر ایران در عراق همچنین خبر داد که اجلاس کارشناسان نفتی ایران و عراق در خصوص حوضچه های نفتی مشترک دو کشور تا چند روز آینده در تهران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: دستور کار این اجلاس بهره برداری از حوضچه های نفتی مشترک و چاه های مشترک نفتی است.