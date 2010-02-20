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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

برنامه‌سازان استانها تحقیق در آثار را فراموش نکنند

برنامه‌سازان استانها تحقیق در آثار را فراموش نکنند

عذرا وکیلی، تهیه کننده پیشکسوت رادیو معتقد است آثار رادیویی مراکز استان‌ها درطول این سالها رشد خوبی داشته و با دقت ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عذرا وکیلی، تهیه کننده پیشکسوت رادیو در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها گفت: مسلماً برگزاری جشنواره به رقابت میان مراکز کمک می کند و باعث رشد آثار می‌شود. برنامه‌های رادیویی مراکز استان‌ها در طول این سال‌ها روند رو به رشد خوبی داشته و با دقت ساخته می شود، در حالی که در گذشته این طور نبوده است.

وی در ادامه افزود: در گذشته وقتی برنامه‌ای در مراکز تولید می‌شد، مشخص نبود برای چه قشری از مخاطب تهیه شده  است. در واقع برنامه مدونی نداشتند، اما الان این طور نیست و برنامه ها جذابیت و شیرینی خاصی دارند. البته بهتر است برنامه‌سازان مراکز باز هم دقت خود را بیشتر کنند، چرا که برخی مواقع ایده برنامه جذاب است، اما پرداخت به آن مناسب نبوده است.

کد مطلب 1037366

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