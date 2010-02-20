به گزارش خبرگزاری مهر، عذرا وکیلی، تهیه کننده پیشکسوت رادیو در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها گفت: مسلماً برگزاری جشنواره به رقابت میان مراکز کمک می کند و باعث رشد آثار می‌شود. برنامه‌های رادیویی مراکز استان‌ها در طول این سال‌ها روند رو به رشد خوبی داشته و با دقت ساخته می شود، در حالی که در گذشته این طور نبوده است.

وی در ادامه افزود: در گذشته وقتی برنامه‌ای در مراکز تولید می‌شد، مشخص نبود برای چه قشری از مخاطب تهیه شده است. در واقع برنامه مدونی نداشتند، اما الان این طور نیست و برنامه ها جذابیت و شیرینی خاصی دارند. البته بهتر است برنامه‌سازان مراکز باز هم دقت خود را بیشتر کنند، چرا که برخی مواقع ایده برنامه جذاب است، اما پرداخت به آن مناسب نبوده است.

