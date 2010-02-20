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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

تیراندازی پلیس‌های جهان/

عنوان پنجمی بهترین نتیجه تیراندازان در پایان روز پنجم

عنوان پنجمی بهترین نتیجه تیراندازان در پایان روز پنجم

پنجمین روز از رقابتهای تیراندازی قهرمانی پلیس های جهان در حالی در کویت پیگیری شد که کسب عنوان پنجم توسط صفیه صحراگرد در رشته تفنگ درازکش 50 متر بهترین عنوان نمایندگان کشورمان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز مسابقات تیراندازی پلیس های جهان در رشته‌های اهداف ثابت و پروازی برگزار شد که در صفیه صحراگرد تیرانداز تیم ملی پلیس های کشورمان در رشته تفنگ درازکش 50 متر زنان بر رده پنجم جهان ایستاد. صحراگرد در این مسابقه با امتیاز 578 عنوان پنجم را بدست آورد. زینب نجاریان دیگر نماینده کشورمان نیز با امتیاز 568  عنوان چهاردهم را کسب کرد.

در همین ماده و در بخش مردان تفنگ درازکش مردان سعید مسروری با 585 امتیاز یازدهم و حسین رحمتی با582 امتیاز هجدهم شد.

در رشته تپانچه بادی 10 متر زنان نیز مرضیه یادگاری و محجوبه بهاری به ترتیب در مکان شانزدهم و هجدهم جهان ایستادند. در بخش مردان این ماده فرهاد حسنوند بیست و یکم شد و هادی باقری دیگر تیرانداز کشورمان در این ماده موفق به راه یابی به مرحله نهایی نشد.

در رشته راپید فایر 25 متر مردان هم محمد حسین ابولقاسمی و علی عسگر عشقی تیراندازان کشورمان از راهیبای به مرحله فینال بازماندند.

از امروز( شنبه اول اسفندماه) تیراندازان کشورمان در رشته های خفیف به مصاف حریفان جهانی خود می روند. تیم پلیس ایران با 6 تیرانداز زن و 9 تیرانداز مرد در بخش اهداف ثابت در مسابقات پلیس های جهان در کویت شرکت کرده است.

نخستین دوره مسابقات جهانی تیراندازی پلیس ‌های جهان با حضور تیم‌ هایی از 43 کشور جهان از27 بهمن ماه آغاز و به مدت هشت روز در کویت پیگیری می شود.

کد مطلب 1037368

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