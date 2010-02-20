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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

افتتاح کارخانه کمپوست هزار تنی در تبریز

افتتاح کارخانه کمپوست هزار تنی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: فاز اول کارخانه کمپوست هزار تنی کلانشهر تبریز صبح شنبه در پنج کیلومتری روستای سفیدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این کارخانه در فاصله پنج کیلومتری مرکز دفن فعلی شهرداری در زمینی به وسعت 26 هکتار واقع شده و با مشارکت بخش خصوصی به روش BOT احداث شده است.

فاز اول کارخانه با دو سیستم ثابت و سیار راهبری خواهد شد که هم اکنون سیستم موبایل آن آماده بهره برداری و تبدیل روزانه دو هزار و 500 پسماند و تولید کمپوست است.

شهردار تبریز در این مراسم با اشاره به نقش راه اندازی این کارخلانه در اصولی شدن دفع پسماند گفت: این امکانات در بسیاری از کلانشهر ها وجود ندارد و تا کنون شهر تبریز در بحث پسماند پیشگام سایر شهر ها شده است.

علیرضا نوین افزود: اکنون حمل مکانیزه زباله در دو منطقه شهر تمام شده و بیش از هزار خودرو حمل زباله را در سطح شهر به عهده دارند.

وی اضافه کرد: آپارتمان های 30 واحد به بالا به سطل های تفکیک زباله مجهز شده اند و در گام بعدی سطلهای رایگان همراه با آموزش چهره به چهره در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

نوین بحث زمین و شهر پاک را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: اهمیت مسائل زیست محیطی کمتر از احداث روگذر و زیرگذر نیست.

علیرضا نوین هزینه مسائل زیست محیطی طی چند سال اخیر تبریز را 20 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: زباله طلای کثیف است که در کنار نفت استفاده های مالی و اقتصادی فراوانی دارد.

وی در رابطه با محل احداث این کارخانه و شکایت برخی از اهالی آناخاتون از شهرداری مبنی بر آلودگی آب های زیر زمینی گفت: قدرت آلودگی آبهای زیر زمینی از بمب اتم هم بیشتر است اما این آلودگی شیرازه ها به 20 سال پیش مربوط می شود.

نوین ادامه داد: شهرداری تبریز در حال حاضر چندین پرونده مربوط به این آلودگی و اتهام ایجاد امراض گیاهی در مراجع قضایی دارد.

شهردار تبریز ضمن ابراز رضایت از تصویب و ابلاغ قانون پسماند گفت: پیش از این پسماند را جدی نگرفته بودیم اما با تصویب این قانون تمامی کلانشهرها موظف هستند تا سال 1390 تفکیک، حمل و دفن و بازیافت را اجرایی کنند.

نوین همچنین با اشاره به مخالفت عده ای با طرح های اجرایی شهرداری گفت: مخالفان اجازه بدهند شهرداری کارش را انجام بدهد و مردم را نا امید نکنند.

وی افزود: مخالفان اگر نمی توانند همراه شهرداری باشند دست کم سنگ و چوب لای چرخ پیشرفت شهرداری نگذارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز نیز در این مراسم تفکیک پسماند زباله را مهمترین دغدغه شهرداری ها عنوان کرد و گفت: کارخانه بازیافت و تفکیک پسماند به دلیل مشکلات زیست محیطی از سال 83 تعطیل شده بود اما همچنان مهمترین مساله شهرداری محسوب می شد.

موسائی افزود: از سال 85 مراحل مکان یابی، اخذ مجوز و ارزیابی زیست محیطی این کارخانه دوباره آغاز شد و از سال 86 با پایان یافتن مراحل اداری و انعقاد قرارداد با شرکتی خصوصی اجرای فاز یک انجام شد.

وی اظهار داشت: فاز دوم کارخانه نیز از طریق شرکت تراکتورسازی تبریز در حال احداث است که سال آینده افتتاح خواهد شد.

موسائی ظرفیت کل این کارخانه را روزانه هزار تن اعلام کرد و گفت: پروژه های دیگری نیز از جمله مرکز دفن مهندسی بهداشتی تبریز، ایجاد تصفیه خانه برای دفع و تصفیه اصولی شیرابه ها و احداث نیروگاه مرکز دفن در کنار این کارخانه از سوی شهرداری پیگیری می شوند.

فاز اول این کارخانه زمینی به وسعت هشت هکتار و اجرای فونداسیون چهارهزار متر مربع اجرایی شده است. برای ساخت کارخانه بازیافت زباله تبریز یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شده است.

فاز اول کارخانه برای 70 نفر به طور مستقیم و 250 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده که پیش بینی می شود با تکمیل کارخانه و احداث کارخانجات بازیافت تمام اتوماتیک هم راستا با این مجموعه میزان اشتغالزایی به هزار نفر برسد.

کد مطلب 1037371

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