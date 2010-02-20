تداوم صدرنشینی دانشگاه آزاد/ فولاد ماهان به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور عصر جمعه با انجام 5 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در مهم ترین دیدار ها در استخر آزادی تهران تیم دانشگاه آزاد با پیروزی 15 بر 11 مقابل صنعت ذغال کرمان امتیاز خود را به عدد 30 رساند تا با اقتدار همچنان صدرنشین لیگ نوزدهم باشد.

در دیگر دیدار برگزار شده روز جمعه در تهران، فولاد ماهان سپاهان با نتیجه نزدیک و حساس 11 بر 10 تیم نفت امیدیه را مغلوب کرد و با 26 امتیاز بار دیگر به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر واترپلو صعود کرد .

در سایر دیدارها در تبریز هیئت شنای آذربایجان شرقی 12 بر15 مقابل هیئت شنای گیلان شکست را پذیرفت، در اهواز تیم نفت وگاز گچساران 13 بر 5 برابر میزبان خود هیئت شنای خوزستان به برتری دست یافت و تربیت بدنی فارس در شیراز 5 بر4 هیئت شنای زنجان را از پیش رو برداشت.

در پایان هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر و در فاصله دوهفته به پایان این رقابت ها تیم دانشگاه آزاد تهران با 30 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم های فولاد ماهان سپاهان و نفت امیدیه به ترتیب با 26 و 25 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند.