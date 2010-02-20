محکوم شدن 50 آمریکایی بدلیل ارتکاب فساد مالی و اداری در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، این 50 آمریکایی در پوشش بازسازی عراق پس از اشغال این کشور مرتکب اعمال خود شده اند.

دفتر بازرس ویژه بازسازی عراق در سفارت آمریکا با بررسی پرونده های موجود و اجرای تحقیقات گسترده در این باره از انجام این فسادهای مالی و اداری پرده برداشته است.

بر این اساس، دادگاه های آمریکایی بر اساس گزارش دفتر بازرس ویژه بازسازی عراق، برای 50 تبعه این کشور حکم صادر کرده و آنان را مجرم شناخته است.

خاطر نشان می شود که آمریکا پس از اشغال عراق در سال 2003 میلیاردها دلار هزینه کرده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند میزان هزینه های اعلام شده با حجم ساخت و سازهای صورت گرفته در عراق همخوانی ندارد، امری که بیانگر فساد در این مسئله است.