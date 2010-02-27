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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تهران کشش ایجاد مراکز آموزش از راه دور را ندارد

تهران کشش ایجاد مراکز آموزش از راه دور را ندارد

مسئول موسسات آموزش از راه دور آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تهران کشش ایجاد مراکز آموزش از راه دور را به دلیل هزینه های بالا و پایین بودن نرخ بازماندگان از تحصیل ندارد.

محمد تقی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون 51 مرکز فعال آموزش از راه دور داریم که قرار است 60 مرکز دیگر هم به آن اضافه شود.

هم اکنون 13 هزار دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور تهران تحصیل می کنند.

مسئول موسسات آموزش از راه دور آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: یکی از علل گسترش نیافتن موسسات آموزش از راه دور در تهران اجاره بهای بالای ساختمان و هزینه های جاری است.

طالبی افزود: از سویی دیگر به دلیل ضریب بالای پوشش تحصیلی در تهران، تعداد افراد بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیلی پایین است و همین مسئله موجب کاهش مخاطبان موسسات آموزش از راه دور شده است.

 

 

 

کد مطلب 1037380

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