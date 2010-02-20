به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جعفر خیتال در جلسه ستاد نظارتی انتخابات پارلمان عراق در استان ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از اتباع کشور عراق در استان ایلام سکونت دارند این انتخابات در استان ایلام نیز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با دومین دوره انتخابات پارلمان عراق در روزهای 14 تا 16 اسفند ماه اتباع عراقی ساکن در استان ایلام می‌توانند با مراجعه به دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران در این انتخابات شرکت کنند.

این مسئول اضافه کرد: این دستگاه اجرایی همکاری لازم را برای برپایی این انتخابات در استان ایلام با مسئولان مربوطه فراهم می‌کند.

همچنین در این نشست مصوب شد رسانه‌های جمعی استان ایلام درباره زمان انتخابات پارلمان عراق اطلاع‌ رسانی کنند.