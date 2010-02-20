مناره مسجد تاریخی مراکش دیروز فروریخت

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از نشنال پست، این مسجد زمان وقوع حادث مملو از نمازگزار بوده است .

تصاویر تلویزیونها نشان می دهد صدها نفر از افراد محلی برای کمک و کنار زدن آوار و جستجو برای بازماندگان وارد عمل شده اند.

نیروهای امداد با استفاده از بیل مکانیکی، عده ای با دست خالی و عده دیگری با تشکیل زنجیره انسجانی برای کنار زدن سنگهای محل فاجعه وارد عمل شدند.

یکی از مقامات محلی گفت: جدا از نماز جمعه، عده ای از مؤمنان در حال اقامه نماز میت برای تازه درگذشته ای بودند که پیکرش داخل مسجد بود.

وزارت کشور اعلام کرد که این مناره در ساعت 12 و چهل و پنج دقیقه ظهر به وقت گرینویچ فروریخته و آمار تلفات اولیه با گذشت هر ساعت افزایش یافت.

فاجعه مسجد باب البرادعیین وخیم ترین رویداد در نوع خود در این کشور آفریقای شمالی بوده که شهرهای بزرگ و کوچک آن دارای عمارتهای قدیمی و تاریخی هستند و قدمت برخی از آنها به چندین قرن پیش باز می گردد.

این مسجد با ابتکار نخستین وزیر زن در مراکش ساخته شده بود و مناره برج مانند آن یکی از شاخصه های شهر مکناس بود.